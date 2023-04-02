Экс-президент Дональд Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей конгресса США для того, чтобы ему оказали помощь в возможном судебном разбирательстве, сообщает портал Axios.

Бывшего президента США поддерживают республиканцы в юридическом комитете и комитете по надзору палаты представителей конгресса — предполагается, что Трамп пытается добиться проведения расследования в отношении президента США Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.