Египет и Сирия продвигаются в восстановлении дипломатических отношений, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Сирии Башар Асад могут встретиться уже в апреле, после завершения священного для мусульман месяца Рамадан — в этом году он завершается 20 апреля.

Отмечается, что глава сирийского МИД Фейсал Микдад посетил столицу Египта с рабочим визитом впервые с весны 2011 года в субботу, 1 апреля. Встреча была официальной — совместно с египетским коллегами обсуждались вопросы двусторонних отношений — а также восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ).

Ранее в феврале 2023 года министр иностранных дел Египта Самех Шукри отправился с визитом в Турцию и Сирию.

Поездка Самеха Шукри совпадает с визитом спикера Палаты представителей африканского государства Ханафи эль-Гебали в Дамаск, целью которого является 34-я конференция Арабского парламентского союза.