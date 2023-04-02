Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался о политике Армении.

«Армения охамела уже настолько, что члены правящей партии Пашиняна в национальном парламенте открыто угрожают арестом президенту России», — написал он в соцсети «Фейсбук».

«Необходимы следующие ответные меры:

1. Зачистка агентуры влияния международного армянского лобби во властных коридорах России — лишение их возможности оказывать деструктивное воздействие на процесс принятия внешнеполитических решений.

2. Переход в торгово-экономических отношениях России с Армений на мировые цены — поставка российских энергоресурсов (газ) должна осуществляться без каких-либо скидок и преференций.

3. Условием получения гражданства РФ для мужчин-граждан Армении должно стать обязательное участие в боевых действиях в зоне СВО в составе российских подразделений путем заключения соответствующего контракта с ВС РФ на срок не менее 2 лет.

4. Любые публичные акции на территории России с прославлением или попытками увековечивания памяти гитлеровского коллаборанта Гарегина Нжде должны приводить к возбуждению уголовных дел по статье УК РФ за реабилитацию нацизма», — отметил эксперт.