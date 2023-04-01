На фронте под Бахмутом погиб белорусский доброволец Даниил Ляшук с позывным»Моджахед».

Об этом сообщается на его официальной странице в Telegram. «К сожалению мы вынуждены известить, о гибели нашего друга, нашего брата, нашего родного человека», — говорится в сообщении.

«Моджахед» был основателем и командиром боевой группы Vendetta. Уроженец Беларуси, Ляшук пошел добровольцем воевать в Украину после захвата Россией Крыма в 2014 году, а в 2015 году был ранен.

В том же году был задержан по делу против батальона «Торнадо», бойцом которого он был. В 2017 году был приговорен к 10 годам заключения, однако в июне 2021 года вышел на свободу по «закону Савченко».

После начала полномасштабного вторжения России снова ушел на фронт, а летом 2022 года второй раз был ранен.