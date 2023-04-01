Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила, что во время 44-дневной войны число дезертиров с армянской стороны составило 11 тысяч человек.

Об этом она сообщила, выступая в селе Ачаркут Тавушской области на мероприятии, посвященном 23-й годовщине со дня рождения Давида Шахназаряна, погибшего во время 44-дневной войны.

«Во время 44-дневной войны у нас были 11 тысяч дезертиров. <…> 11 тысяч военных, добровольцев, офицеров», — сказала Акопян.

В октябре глава Следственного комитета Аргишти Кярамян сообщил, что по случаям преступлений против порядка военной службы, а также других преступлений, связанных с военными действиями было инициировано около 1600 уголовных производств в отношении примерно 12600 человек. В рамках указанных дел в качестве обвиняемых привлечено 883 гражданина, в том числе 78 офицеров (17 высокопоставленных). Кроме того, допрошено в общей сложности более 17000 человек.