Украинский президент Владимир Зеленский заявил в ответ белорусскому коллеге Александру Лукашенко, призывавшему Украину прекратить огонь и начать переговоры с РФ, что они будут только при условии вывода российских войск с украинской территории «без боя». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал «нелепым» предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о прекращении боевых действий на Украине «без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон».

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе обращения к белорусскому народу и Национальному собранию предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск и подчеркнул, что главным вопросом решения конфликта на Украине являются переговоры без предварительных условий.