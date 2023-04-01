Армения прислушалась к опасениям РФ и в состоянии сделать так, чтобы обеспечение процесса, связанного с Римским статутом, не нанесло ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией.

Об этом заявил вице-президент Национального собрания Армении Акоп Аршакян в интервью «Armenpress».

«Сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные РФ», — сказал Аршакян об обязанности исполнения решений МУС.