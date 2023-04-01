20:42 Число жертв многочисленных торнадо, которые произошли в США 31 марта, выросло до 11. Об этом сообщает ABC News.

По данным властей, пять летальных исходов зарегистрировано в Арканзасе, еще три — в Индиане, по одному в Иллинойсе, Алабаме и Миссисипи. Многие получили ранения, только в Арканзасе госпитализированы свыше 50 человек. Более 30 тыс. жителей остались без света, потеряли дома несколько сотен человек. Власти призывают население оставаться дома, чтобы не препятствовать проведению аварийно-спасательных работ.

«Мы понятия не имели, что ущерб будет таким огромным, как мы наблюдаем прямо сейчас», — заявила Латрисия Вудрафф, пресс-секретарь Арканзасского отдела по управлению чрезвычайными ситуациями.

Точное число торнадо в Арканзасе, Миссисипи, Теннесси, Иллинойсе, Алабаме, Айове, Индиане и Висконсине еще не установлено, однако в Национальной метеорологической службе заявляют, что свидетелями природного явления могли быть свыше 28 млн человек на Юге и Среднем Западе страны.

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19:02 Не менее девяти человек погибли в результате урагана и торнадо, прошедших через штаты Юга и Среднего Запада США.

В Арканзасе жертвами стихии стали пять человек, в Индиане — трое. Еще один человек погиб в Алабаме, уточняет CNN.

Всего, по данным телеканала, было зафиксировано более 50 сигналов о торнадо как минимум в семи штатах.