Эксперты миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили прогресс Казахстана в выполнении рекомендаций, касающихся развития ядерной энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики республики.

«Команда по последующей оценке комплексного обзора ядерной инфраструктуры (INIR — Integrated Nuclear Infrastructure Review) завершила четырехдневную миссию в Казахстане, которая проходила с 28 по 31 марта 2023 года. Миссия состоялась в столице Казахстана по просьбе правительства республики. Оценивался прогресс страны в выполнении рекомендаций и предложений миссии INIR, проведенной в 2016 году», — говорится в сообщении.

Команда миссии INIR отметила, что Казахстан полностью выполнил рекомендации в сферах по координации ядерной энергетической программы, понимания финансирования АЭС, противоаварийного планирования и обращения с радиоактивными отходами.

«Казахстан добился значительного прогресса в выполнении рекомендаций и предложений, сделанных миссией INIR в 2016 году. Все эти усилия окажут дальнейшую поддержку правительству Республики Казахстан в принятии решения о начале реализации ядерной энергетической программы», — сказал руководитель команды миссии INIR Мехмет Джейхан.