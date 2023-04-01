Министерство национальной обороны Турции осудило провокацию в Дании, совершенную в отношении Священного Корана и турецкого флага, передает «Анадолу».

В ведомстве призвали Данию, как страну-члена НАТО, «незамедлительно отказаться от безответственного отношения к проявлениям исламофобии, угрожающим общечеловеческим ценностям и являющимся очередным проявлением терроризма».

В Анкаре привлекли внимание к очередной подлой провокации у стен посольства Турции, совершенной в отношении турецкого флага и священного для более 1,5 млрд мусульман мира — Корана. «Особую озабоченность вызывает тот факт, что вопреки всем предупреждениям турецкой стороны, власти Дании предпочли игнорировать преступление на почве ненависти, выдавая его за проявление демократии и свободы выражения», — отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что подобное «враждебное и варварское мышление и действия» разрушают культуру демократических ценностей, терпимости и мирного сосуществования в Европе.

«Решительно осуждаем тех, кто, лишившись человеческого облика, в припадке безумной ненависти, совершает подобные злодеяния, а также тех, кто закрывает глаза на преступления на почве религиозной нетерпимости, становясь таким образом их соучастниками. Вновь призываем всех защитников демократии и прав человека, в том числе в Дании, предпринять шаги по защите общечеловеческих ценностей», — говорится в сообщении.