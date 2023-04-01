В прошлом году были обнаружены поддельные домены государственных структур Азербайджана.

Об этом сообщили в Особой государственной службе связи и информационной безопасности, обеспечивающей информационную безопасность государственных структур.

«Специалистами Службы были выявлены 48 случаев создания поддельных доменов государственных учреждений. Путем их блокировки кибератаки были предотвращены еще на стадии подготовки», — говорится в сообщении.

Отмечено, что кибератаки любой формы и цели постоянно отслеживаются Централизованной службой электронной почты, созданной Службой, и для их предотвращения своевременно принимаются необходимые меры.