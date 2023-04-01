Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, продолжавшийся в течение часа.

Об этом президент Зеленский написал на своей странице в Twitter.

По его словам, в ходе телефонного разговора стороны обсудили взаимные связи в оборонной сфере между Украиной и Францией.

«Я подробно проинформировал о ситуации на фронте. Мы также обсудили дальнейшие шаги по реализации Формулы мира, поговорили о скоординированной работе в предстоящих международных мероприятиях», — отметил Зеленский.