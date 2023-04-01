Начальник Генштаба Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил в ходе интервью Defense One., что Украина в этом году вряд ли выведет все российские силы со своей территории.

«Я не думаю, что это можно будет сделать в этом году. Президент Зеленский неоднократно публично заявлял, что цель Украины — изгнать до единого российского солдата с оккупированных Россией украинских территорий, и это важная военная задача. Но очень и очень трудная военная задача. Мы видим, что в оккупированной Россией Украине все еще присутствуют несколько сотен тысяч военнослужащих», — отметил генерал.

Генерал добавил, что в этом году невозможно, что Украина полностью освободит свои территории.

«Я не говорю, что это невозможно сделать, я просто говорю, что это очень сложная задача. Но это их цель и, конечно, они имеют на это право, это их страна. В этом плане у украинцев сильная вера и настрой», — подчеркнул Марк Милли.