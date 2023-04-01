Проживающий в Турции Азербайджанский бизнесмен Шамиль Халид был застрелен после ссоры со своим партнером Ахметом Дикбашем.

Инцидент произошел в Анкаре.

Согласно данным, между занимавшимися продажей табачных изделий бизнесменами произошел конфликт. Дикбаш схватил оружие и выстрелил в партнера-азербайджанца. Раненый в пах Халид сбежал и укрылся в продуктовом магазине. Однако Дикбаш последовал за ним и произвел еще три выстрела. На этот раз пули попали Халиду в сердце, сообщает издание Milliyet.

На место незамедлительно прибыли полиция и скорая помощь. Дикбаш сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Азербайджанский бизнесмен Ш.Халид был госпитализирован в городскую больницу Анкары Этлик, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.