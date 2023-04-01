Проживающий в Турции Азербайджанский бизнесмен Шамиль Халид был застрелен после ссоры со своим партнером Ахметом Дикбашем.
Инцидент произошел в Анкаре.
Согласно данным, между занимавшимися продажей табачных изделий бизнесменами произошел конфликт. Дикбаш схватил оружие и выстрелил в партнера-азербайджанца. Раненый в пах Халид сбежал и укрылся в продуктовом магазине. Однако Дикбаш последовал за ним и произвел еще три выстрела. На этот раз пули попали Халиду в сердце, сообщает издание Milliyet.
На место незамедлительно прибыли полиция и скорая помощь. Дикбаш сдался сотрудникам правоохранительных органов.
Азербайджанский бизнесмен Ш.Халид был госпитализирован в городскую больницу Анкары Этлик, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
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