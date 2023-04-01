У иранского водителя пассажирского автобуса Баку-Нахчыван были обнаружены наркотики.

В результате очередных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции г. Нахчыван, было установлено, что водитель пассажирского автобуса Баку-Нахчыван, гражданин Ирана Аржманд Рамез Азим оглу управлял автобусом в состоянии наркотического опьянения, сообщает АПА.

Задержанный гражданин Ирана привлечен к уголовной ответственности по ст. 206 УК Азербайджана и помещен под административный арест.