Доходы, полученные от своей деятельности физическими или юридическими лицами (кроме журналистов), осуществляющими издание и (или) распространение массовой информации, в том числе их доходы от рекламы, а также финансовая помощь, оказываемая им соответствующим государственным учреждением, освобождены от налога на прибыль, подоходного и упрощенного налогов.

Это отражено в поправке к Налоговому кодексу, о применении которой президент Ильхам Алиев подписал указ.

Согласно закону, освобождения будут действовать в течение 3 лет, начиная с 1 января 2023 года.

Освобождения от налогов не касаются субъектов аудиовизуальных СМИ.