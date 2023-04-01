Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет на первой строчке в избирательном бюллетене на выборах главы государства. Об этом сообщается в в Twitter-профиле Anadolu Ajansı.

В субботу, 1 апреля, прошла жеребьевка, по итогам которой распределены места в бюллетене среди кандидатов на пост президента Турции.

Вторую строчку занял турецкий политик Мухаррем Индже, третью председатель Народно-республиканской партии Кемале Кылычдароглу.

На четвертой позиции расположился выдвиженец от «Альянса ататюркистов» Синан Оган.

Выборы президента пройдут в Турции 14 мая (вместе с парламентскими).