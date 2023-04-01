Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

До этого в марте украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 287 юридических лиц, в том числе ряда российских букмекерских контор, оператора государственных лотерей «Спортлото».

Под ограничения также попали 120 человек, в том числе бизнесмены из России, Великобритании, Кипра, Польши, Армении, Турции и Нидерландов. Ограничения против них были введены на 50 лет.