Жителям японской префектуры Фукусима разрешили вернуться в город спустя 12 лет после катастрофы на АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что распоряжение об эвакуации двух районов города Томиока было отменено в 9 часов утра по местному времени, 1 апреля.

Жители и гости города отпраздновали цветение сакуры. К ним также присоединился премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Авария на АЭС «Фукусима-1» — радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), начавшаяся в пятницу 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Станция была полностью обесточена в результате затопления, система аварийного охлаждения вышла из строя. Это привело к расплавлению ядерного топлива в реакторах энергоблоков №1—3, взрывам гремучей смеси на энергоблоках №1, №3 и №4 и тд.. В результате в окружающую среду попали летучие радиоактивные элементы: изотопы йода и цезия.