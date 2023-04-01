YouTube-блогер под ником Enderman научил бота ChatGPT взламывать Windows 95 при помощи ключей активации, созданных методом подбора случайных символов, который также называется брутфорсом. На это обратило внимание издание Tom’s Hardware.

Заставить делать это бота блогеру удалось не с первого раза. Изначально, когда он попросил ChatGPT сгенерировать код активации, бот ответил отказом и предложил перейти на более актуальную версию Windows.

После этого Enderman решил облечь известную формулу создания кодов-активации в математическую задачу с условиями. На такой подход ChatGPT купился.

В рамках эксперимента блогер сгенерировал при помощи нейросети 30 разный ключей активации Windows 95. При этом сработал только один из них.

Подробную инструкцию для повтора своего эксперимента Enderman опубликовал в формате видео на своем YouTube-канале.