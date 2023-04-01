Президент Германии решил наградить Меркель высшим орденом страны. Но не все уверены, что экс-канцлер заслужила награду, пишет издание Bild.

Нынешний президент, а в прошлом глава МИД, Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-канцлер Ангела Меркель проводили политику умиротворения по отношению к России, последствия которой проявились сейчас в Украине. Таким образом Штайнмайер, награждая Меркель, «отчасти отпускает грехи сам себе», рассуждает профессор истории Михаэль Вольфсон.

В числе грубых политических ошибок Меркель-Штайнмайера эксперт называет слабую реакцию на нападение РФ на Грузию в 2008 году и аннексию Крыма в 2014 году, старт проекта «Северный поток-2» в 2015 году, а также миграционную политику и отказ от атомной энергии.

Ранее Большой крест «За заслуги перед ФРГ» получали лишь двое: Конрад Аденауэр (канцлер ФРГ в 1949-1963 гг., основатель государства) и Гельмут Коль (канцлер ФРГ в 1982-1998 гг., объединивший Германию).