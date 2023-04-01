Криштиану Роналду впервые показал на публике новое авто из своей коллекции. Эксклюзивный лимитированный суперкар Bugatti Centodieci стоит 10 миллионов долларов. Видео со звездой футбола опубликовал в Instagram блогер alberam17.

Bugatti Криштиану Роналду сняли в Мадриде. Футболист уже давно не выступает за местный «Реал», но решил приехать со своей девушкой Джорджиной Родригес в столицу Испании и посетить дорогой ресторан.

Роналду решил купить Bugatti Centodieci еще в 2020 году, однако доставка дорогого суперкара затянулась. Лишь в 2022 году все 10 авто лимитированной серии попали к своим владельцам.