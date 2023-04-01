Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил четырехлетнюю программу, в рамках которой Украина получит кредит в размере $15,6 млрд. Об этом сообщил в своем Twitter президент Владимир Зеленский, поблагодарив фонд и его директора Кристалину Георгиеву.

Как передает Reuters, в ближайшее время Киев получит первый транш в $2,7 млрд. Агентство отмечает, что МВФ впервые одобряет кредит для страны, участвующей в полномасштабной войне. Предыдущая программа фонда для Украины на $5 млрд истекла в прошлом году.

Размер общей международной помощи, предоставленной Киеву, достигает $115 млрд, включая $80 млрд в виде займов от разных стран. Ранее в марте группа кредиторов, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, продлила мораторий на выплату долгов Украиной до 2027 года.