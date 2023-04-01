США занимаются использованием доллара как инструмента принуждения в мире, тем самым усиливая тенденцию дедолларизации и способствуя потере своего господства на глобальной арене, заявило издание из Китая Global Times.

Авторы GT отметили, что США превратили долларовую гегемонию в оружие, благодаря чему они стали не только произвольно вводить односторонние санкции, но и перекладывать свои собственные экономические риски на плечи всего остального мира с помощью денежно-кредитной монополии.

«Сами США запускают неизбежную тенденцию к концу доминирования доллара, что и беспокоит многих американских стратегов и экономистов», — отмечается в статье.