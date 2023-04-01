В государственный бюджет Украины поступил льготный кредит от Канады на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд). Об этом сообщил Минфин страны в пятницу, 31 марта.

Указано, что эти средства были предоставлены через механизм административного счета МВФ.

«Канада еще раз продемонстрировала, что она является надежным партнером Украины – сегодня мы получили 2,4 млрд канадских долларов, которые будут направлены прежде всего на финансирование приоритетных расходов госбюджета», – сказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, эти средства позволят поддержать украинцев в условиях войны и приблизить победу над Россией.

Дополнительный кредит предоставляется на 10 лет по процентной ставке 1,5% годовых.