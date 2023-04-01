Турецкий боевой беспилотник Bayraktar AKINCI произвел успешный испытательный пуск сверхзвуковой ракеты IHA-230, способной поражать цели на расстоянии до 140 км.
Предлагаем вашему вниманию данные кадры.
Турецкий боевой беспилотник Bayraktar AKINCI произвел успешный испытательный пуск сверхзвуковой ракеты IHA-230, способной поражать цели на расстоянии до 140 км.
Предлагаем вашему вниманию данные кадры.
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