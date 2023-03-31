Начало дипломатических переговоров и фиксация окончания войны могут быть только после того, как Россия без боя выведет войска из Украины.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции по результатам Бучанского саммита.

«Да, конечно, будет фиксация окончания войны. Но только за этим большим столом, там, где будут порядочные сидеть государства, и представитель Российской Федерации, мне очень сложно, кто к тому времени будет представителем России, который без боя сначала выведет все войска из нашей территории, тогда начинается дипломатический формат», — сказал Зеленский.

Однако президент подчеркнул, что если Украина «силой будет выбивать их (россиян) всех до конца, то с такими людьми не о чем говорить в целом», поскольку будут большие потери.

«Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированы, такими, кому не жмут руки. Вот и все», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также напомнил, что ранее предложил «формулу мира», где есть «совершенно конкретная последовательность действий, которая однозначно приведет к окончанию войны, потому что мы хотим мира».