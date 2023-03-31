Alibaba Group планирует реорганизовать и децентрализовать бизнес. Об этом сообщается на новостном портале компании.

Внутри компании будут выделены шесть независимых подразделений:

облачное подразделение — Cloud Intelligence Group;

подразделение онлайн-торговли — Taobao Tmall Commerce Group;

логистическое подразделение — Cainiao Smart Logistics Group;

подразделение локальных сервисов (доставка еды, картографические сервисы) — Local Services Group;

подразделение по международной электронной торговле — Global Digital Commerce Group;

подразделение, отвечающее за развлекательные сервисы — Digital Media and Entertainment Group.

Идею поддержали партнеры группы и совет директоров. В компании назвали грядущую реорганизацию «самым важным организационным изменением в Alibaba за 24 года». Дэниел Чжан направил сотрудникам письмо, в котором уведомил их о решении.

В каждой новой компании будет свой гендиректор и совет директоров. Чжан возглавит Alibaba Cloud Intelligence Group. Со временем подразделения смогут самостоятельно проводить IPO, отмечает Bloomberg.

После сообщения о разделении бизнеса акции Alibaba на премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи выросли на 7%.