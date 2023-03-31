В Софии вандалы осквернили памятник Советской армии. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Болгарии в телеграм-канале.

«Хроники бесславия продолжаются: очередные «неравнодушные» граждане не нашли лучшего способа заявить о своей «позиции», кроме как ещё сильнее изуродовав памятник Советской армии в Софии. Очевидно, аргумента убедительнее красной краски у «героев» не нашлось. Вновь повторим, что мёртвые всё стерпят — и забвение, и неуважение к подвигу, и глумление над монументами», — сказано в сообщении.