Украина отвергла предложение Александра Лукашенко прекратить боевые действия на территории Украины без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон.

«Ещё раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным. Странные «миротворцы» выглядят нелепо», — написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.