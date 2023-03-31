Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов рассказал об отношении правительства к шахматам в его родной стране.

«Если бы в матче за звание чемпиона мира играл азербайджанский гроссмейстер, от Баку сразу последовало бы предложение принять этот матч, я уверен. С точки зрения развития шахмат при поддержке президента страны Ильхама Алиева делается очень много. Наверное, после футбола шахматы в Азербайджане – один из главных видов спорта. Огромное внимание к выступлению даже юниоров и юношей. Порой об этом забываешь, но стоит одну партию проиграть, как сразу вспоминаешь о том, насколько высок в Азербайджане интерес к шахматам. Со стороны государства огромная поддержка. К шахматистам в нашей стране относятся как к своего рода героям», — приводит его слова «Чемпионат».