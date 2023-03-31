31 марта состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглу.

Согласно информации МИД РФ, в ходе встречи в конструктивном ключе были рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Также был затронут ряд актуальных региональных вопросов, в том числе, перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений в соответствии с трехсторонними договоренностями между лидерами России, Азербайджана и Армении.