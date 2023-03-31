Первоначальные следы расследования теракта против депутата Фазиля Мустафы указывают на Иран.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на обвинения пресс-секретаря МИД Ирана Насира Канани.

По его словам, в последнее время с территории Ирана в адрес Азербайджана звучат угрозы и совершаются провокации. В качестве примера Гаджизаде привел проведение Ираном военных учений вдоль границ Азербайджана, осуществление военных полетов над границей, антиазербайджанские заявления иранских должностных лиц, привлечение детей иранскими структурами безопасности, такими как SEPAH, съемки и демонстрация видео с угрозами против Азербайджана у Худаферинского моста, террористическая атака на посольство Азербайджана в Иране.