Россия за два месяца 2023 года обогнала Китай и Германию по объемам экспорта в Турцию и заняла первое место по этому показателю.

Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу Институтом статистики Турции внешнеторговые показатели.

Турция импортировала из России в феврале товаров и услуг на $4,2 млрд. На втором месте оказалась Швейцария с $3,5 млрд, далее Китай — $3,1 млрд, Германия — $2,08 млрд и Италия — $1,16 млрд. В январе — феврале импорт Турции из РФ составил $9,2 млрд, из Швейцарии — $7,8 млрд, Китая — $6,6 млрд, Германии — $3,8 млрд, США — $2,29 млрд. Доля этих стран в общем объеме импорта Турции составляет порядка 46% за указанные периоды.

Германия в феврале стала главным покупателем турецких товаров и услуг. Экспорт в ФРГ составил $1,69 млрд. РФ занимает четвертое место по этому показателю ($1,13 млрд) после Италии и США. За первые два месяца текущего года в лидерах также остается Германия $3,5 млрд), а Россия стоит на третьем месте ($2,5 млрд) после США.