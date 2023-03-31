24,5 тонны картофеля, импортированного в Азербайджан из Грузии, уничтожены из-за выявленных вредителей.

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Сотрудники Агентства отобрали образцы из 24 500 кг продовольственного картофеля, импортированного из Грузии ООО ”Elvin 060“, принадлежащего компании ”OO GEO Export», и представили их в лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности для определения показателей безопасности. В результате обследований в партии продукции был обнаружен карантинный вредитель − кольцевая гниль клубней картофеля (clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus).

В связи с этим в соответствии с законодательством были приняты соответствующие меры. Непригодные для потребления продукты уничтожены на полигоне бытовых отходов.