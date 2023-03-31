Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и запретить перемещение техники и переброски оружия с обеих сторон. Об этом он высказался в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что остановить военные действия нужно до того, как началась эскалация конфликта. «Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия», — заявил президент.

По его словам, перемирие должно включать запрет на перемещения, перегруппировку войск с обеих сторон, а также переброску оружия, боеприпасов и военной техники.