Депутат Национального собрания от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Саакян «напал» на представителя фракции правящей партии «Гражданский договор» (ГД) Владимира Варданяна, инцидент произошëл во время закрытого обсуждения в одной из парламентских комиссий. Об этом сегодня, 31 марта, сообщил руководитель фракции ГД Айк Конджорян.

«В ходе закрытого обсуждения в парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам депутат от оппозиционной фракции Мгер Саакян напал на председателя комиссии Владимира Варданяна, ударил его, нанëс телесные увечья и сбежал», — рассказал Конджорян.

Парламентарий выразил уверенность, что инцидент должен иметь уголовно-правовые последствия, назвав случившееся «постыдным хулиганством».

На почве каких разногласий произошëл конфликт, не поясняется.