Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что в ближайшем будущем планируется вдвое увеличить объемы прокачки азербайджанского газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

Об этом он сообщил на встрече министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште, сообщает агентство İhlas.

«TANAP является одним из важных проектов по транспортировке азербайджанского газа в Турцию и далее в Европу, в Италию. Его нынешняя мощность составляет 16 млрд куб. м в год. Но в ближайшем будущем мы удвоим эти объемы. От этого выиграет и Турция, и ее соседи», — сказал он.

Говоря о ситуации с энергетикой в Европе, Донмез отметил, что «Европа оказалась неподготовленной к газовому кризису», решила использовать СПГ, «но цены на него аномально выросли из-за недостатка мощностей, хранилищ и терминалов». По его словам, необходимо тщательно проанализировать, кто получил наибольшую выгоду от этого кризиса, а кто более всего пострадал. Министр указал, что справиться с кризисной ситуацией только лишь путем экономии ресурсов не получится, и Турция вместе с ее партнерами по ОТГ продолжат сотрудничать с Европой в сфере обеспечения ее энергоресурсами.