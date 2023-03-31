Международный суд ООН признал, что США нарушили международное право при заморозке ряда активов Ирана и постановил выплатить компенсацию. Соответствующее решение огласил на слушаниях вице-председатель суда Кирилл Геворгян.

Зачитывая вердикт, он отметил, что судьи пришли к выводу, что США нарушили свои обязательства по ряду пунктов договора с Ираном от 1955 года «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах». С учетом этого США «обязаны выплатить компенсацию Ирану в течение 24 месяцев с момента оглашения данного решения», подчеркнул Геворгян. «Вопрос может быть урегулирован судом по запросу любой из сторон», — добавил он.

Компенсация распространяется на активы некоторых иранских компаний, но не замороженные средства Центрального банка Ирана в размере более более $1,57 млрд. В отношении этого вопроса суд постановил, что не обладает необходимой юрисдикцией.

Иран приветствовал решение Международного суда ООН, в соответствии с которым США должны компенсировать Тегерану незаконную заморозку части иранских активов.

«Вердикт Международного суда является еще одним документом, подтверждающим правомерность позиции Исламской Республики Иран и неправомерность поведения правительства Соединенных Штатов», — отмечается в тексте.

Вашингтон разочарован решением Международного суда ООН, который признал незаконной заморозку Соединенными Штатами некоторых активов Ирана и постановил выплатить компенсацию, говорится в распространенном письменном заявлении первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела.

«Мы разочарованы тем, что суд признал противоречащим соглашению передачу активов других иранских ведомств и учреждений гражданам США, пострадавшим от поддерживаемого Ираном терроризма», — заявил Пател. Он констатировал, что «американские суды передавали пострадавшим активы в соответствии с законами США».

«Из постановления суда ясно следует, что оно не скажется на законах США, которые в свете прекращения действия договора позволяют американцам, пострадавшим от терроризма, добиваться в дальнейшем в американских судах компенсации от Ирана или других стран — спонсоров терроризма», — подчеркнул представитель Госдепартамента.

Пател полагает, что Международный суд ООН по большей части отверг претензии Ирана. Представитель Госдепартамента расценил это как «победу для США».