В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, были проведены тактические учения с артиллерийскими подразделениями азербайджанской армии.

Как сообщили в Минобороны, в ходе учения в сжатые сроки были отработаны мероприятия по захвату огневых позиций и приведению в боевой режим минометно-артиллерийских подразделений.

В ходе выполнения практических стрельб цели были уничтожены с высокой точностью и поставленные задачи успешно выполнены.

Основной целью обучения является повышение практических навыков личного состава по своевременному и точному выполнению задач с правильным применением огнестрельного оружия, а также совершенствование навыков управления подразделением начальствующего состава.