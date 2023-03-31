Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провели телефонный разговор и обсудили общие проблемы включая Иран. Об этом сообщило издание JNS.

Пресса рассказала, что Блинкен подтвердил важность устойчивых двусторонних отношений между США и Израилем. Они обсудили общие проблемы, включая Иран, а также действия по продвижению взаимных интересов, таких как дальнейшая региональная интеграция Израиля.

Госсекретарь США также приветствовал недавние усилия по деэскалации напряженности между израильтянами и палестинцами посредством встреч в Акабе и Шарм-эш-Шейхе и подчеркнул важность воздержания от односторонних действий, которые усугубляют напряженность.