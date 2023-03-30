Денежные переводы физических лиц в Азербайджан в 2022 году выросли в 3,2 раза по сравнению с 2021 годом и составили $3,6 млрд, говорится в отчете Центрального банка Азербайджана.

Согласно отчету, значительную часть переводов в Азербайджан составили перечисления из России. Так, за прошлый год переводы средств из РФ в Азербайджан выросли в 4,8 раза, составив $2,9 млрд.

В 2021 году объем денежных переводов из России в Азербайджан составлял $623 млн.

Кроме РФ, в пятерку стран, из которых шли перечисления от физических лиц в Азербайджан, также входят США ($155,3 млн), Турция ($122,1 млн), Германия ($53,5 млн) и Великобритания ($33,9 млн).

В отчете ЦБА указывается, что переводы из республики в 2022 году увеличились на 0,5% – до $664,7 млн. При этом переводы из АР в РФ сократились на 23% и составили $90,4 млн.

Больше всего денежных переводов из Азербайджана осуществлялось в Турцию – $173,8 млн. Физлица в Азербайджане пересылали деньги также в США – $136 млн, Грузию – $59 млн и Великобританию – $31 млн.