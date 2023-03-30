Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил сожаление в связи с участием некоторых союзников России, в частности Армении, во втором «Саммите за демократию» Соединенных Штатов.

«Сейчас, в эти дни проходит частично очно, частично заочно так называемый «Саммит за демократию», который собрали американцы. Там, если я не ошибаюсь, принимают участие порядка 120 стран, в том числе, к сожалению, некоторые наши союзники типа Армении. Я об этом с сожалением говорю», — сказал сенатор в четверг в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом он отметил, что, «к чести армян, они зарезервировали особую позицию по итоговому документу, где Россию пинали за Украину». «Три страны — Армения, Мексика и Индия — воздержались по этому пункту», — подчеркнул Косачев.