Директор «SOCAR Georgia Petroleum» Нодар Канчавели объяснил причину, по которой Грузия минимизировала импорт топлива из Азербайджана.

Нодар Канчавели заявил, что это связано с работами по модернизации, начатыми в марте прошлого года на нефтеперерабатывающем заводе в Баку, пишет «BusinessPressNews».

По его словам, в настоящее время поставки дизельного топлива из Азербайджана приостановлены, так как Грузия в соответствии с Соглашением об ассоциации с 1 января перешла на стандарт дизельного топлива Евро-5.