В Туркменистане продолжается строительство нового административного центра в Ахалском велаяте – города «Аркадаг», основанного в честь бывшего президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Презентация нового города состоялась в МИД Туркменистана, пишет Anadolu.

На мероприятии присутствовали министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, председатель госкомстроя «Аркадаг» Дерягелди Оразов, представители дипломатических миссий в Туркменистане, местной и зарубежной прессы.

Выступая на открытии программы, министр иностранных дел Мередов рассказал о строящемся городе «Аркадаг».

«Аркадаг, получивший особый правовой статус – город государственного значения, разработан в соответствии с высочайшими стандартами современной архитектуры и градостроительства. Город будут функционировать в рамках концепции «умный город», — сказал Мередов.

Между тем председатель госкомстроя «Аркадаг» Дерягелди Оразов отметил, что при строительстве города учитывается фактор невмешательства в природу, уделяется большое внимание охране водных ресурсов, а также создана система для сбора дождевой и дренажной воды для орошения зеленых насаждений города.

По его словам, вокруг города планируется создать 2 370 га территории из зеленых насаждений «Вокруг города появится много фруктовых садов с виноградными деревьями и лесных массивов из хвойных деревьев», -сказал Оразов.

Ожидается, что открытие Аркадаг на первом этапе состоится летом текущего года.

Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов носит титул «Аркадаг» (покровитель).