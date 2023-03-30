30 марта между Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA) и Государственным таможенным комитетом (ГТК) в целях поддержки операций по гуманитарному разминированию в Азербайджане был подписан Меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба ГТК.

Было отмечено, что перед церемонией подписания председатель комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров встретился с председателем правления Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики Вугаром Сулеймановым.

На встрече была подчеркнута важность поддержки проведения операций по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, усиления сотрудничества в этом направлении. Целью меморандума является оказание поддержки проведению операций по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, эффективное использование имеющихся ресурсов и возможностей, обмен положительным опытом и организация необходимой профессиональной подготовки, а также развитие взаимного сотрудничества в области кинологии.