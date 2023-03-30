Южно-Африканская Республика не станет считать Россию своим врагом «по запросу других стран», заявила министр иностранных дел Наледи Пандор. Ее цитирует РИА Новости.

Она указала, что некоторые хотят, чтобы у ЮАР не было отношений с Россией. «Но мы прояснили, что Россия — это друг на долгие годы. С многими странами по всему миру мы не можем стать врагами по запросу других», — пояснила глава МИД на межправительственной комиссии двух стран по торговле и экономическому сотрудничеству.

Пандор также выразила надежду на активизацию сотрудничества между двумя странами.

Ранее власти ЮАР заявили, что не пойдут на исполнение ордера Международного уголовного суда, предписывающего арест российского президента Владимира Путина, который может посетить страну во время саммита БРИКС в августе этого года.