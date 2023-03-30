Азербайджан и Испания обсудили вопросы создания межправительственной комиссии или рабочей группы, учреждения посольства Испании в Азербайджане.

Обсуждения состоялись в рамках визита в Испанию делегации во главе с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым.

Делегация во главе с Эльнуром Алиевым провела встречу с главой комитета по экономическим вопросам Конгресса депутатов Испании Селсо Луисом Дельгадо Арсом и главой комитета по промышленности, торговле и туризму Хуаном Капдевилой.

Отметив, что Азербайджан придает особое значение связям с Европейским союзом и является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы, Алиев проинформировал испанских парламентариев о текущем состоянии экономических и торговых связей между странами.

Замминистра сообщил, что взаимный товарооборот между странами превышает 1 млрд долларов и Испания входит в десятку основных торговых партнеров Азербайджана.