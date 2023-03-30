Вооруженные силы США должны прекратить провоцировать Китай в Южно-Китайском море, иначе они будут нести ответственность за все возможные инциденты. Так официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй прокомментировал проход корабля ВМС США возле контролируемых Китаем Парасельских островов в Южно-Китайском море.

«Мы строго требуем от США немедленно прекратить подобные провокации, иначе они будут нести всю ответственность за все серьезные последствия в результате вызванного ими инцидента», — приводятся его слова в заявлении Минобороны в WeChat.

«Народно-освободительная армия Китая будет принимать все необходимые меры для защиты национального суверенитета и безопасности, а также будет решительно защищать мир и стабильность в Южно-Китайском море», — указал он.