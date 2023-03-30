Община Западного Азербайджана ответила на заявление руководителя миссии ЕС в Армении Маркуса Риттера.

«Глава миссии Европейского Союза в Армении Маркус Риттер, выступая на днях с заявлением, сказал о предотвращении «нападения» Азербайджана на Армению. M.Риттер тем самым попытался представить жертвой Армению, известной на протяжении истории своей военной агрессией, оккупацией, этническими чистками, преступлениями против человечности в отношении Азербайджана, и которая в настоящее время продолжает свои действия против территориальной целостности Азербайджана. А Азербайджан, который по сути, пострадал от этих преступлений Армении, был представлен в негативном виде», — говорится в заявлении.

В Общине напомнили М.Риттеру, что на миссию, направленную ЕС в целях защиты прав человека, ложится большая и конкретная обязанность в отношении азербайджанцев, изгнанных из Армении.

«Почти все населенные пункты, расположенные в пограничной зоне, где развернулась миссия, являются местами проживания азербайджанцев, которые подверглись этнической чистке. Мы уверены, что члены миссии каждый день видят разрушенные азербайджанские могилы и культурное наследие в этих селах.

Вызывает сожаление, что глава миссии вместо того, чтобы в соответствии с мандатом выявлять факты очевидных нарушений прав человека, делает заявления клеветнического и провокационного характера», — отмечается в заявлении.

Община Западного Азербайджана призывает миссию заняться своим делом и, как было указано в письме президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю, выполнить следующее:

— Способствовать безопасному возвращению изгнанных азербайджанцев, которые вернутся в Армению;

— Собрать информацию о влиянии конфликта на азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, в том числе подготовить отчеты о состоянии собственности и культурного наследия азербайджанцев;

— Подготовить и осуществить меры по построению доверия для изгнанных из Армении азербайджанцев, в том числе создать условия для посещения ими своих домов, кладбищ, святынь и памятников культуры;

— Вместе с Общиной подготовить и осуществить соответствующие программы по положениям международного гуманитарного права, прав человека, защиты гражданских лиц, резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе Резолюции 1325 (2000) о женщинах, мире и безопасности, резолюции № 2250 (2015) по вопросу о молодежи, мире и безопасности, и резолюции 1612 (2005) по проблеме детей в вооруженных конфликтах.

«Европейский союз, в том числе его миссия в Армении, своими беспристрастными и тщательными усилиями в области прав человека должны поощрять уважение прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, и тем самым способствовать достижению устойчивого мира», — говорится в заявлении Общины.